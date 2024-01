Ricette elettroniche e servizi informatici regionali, disservizi risolti - Tuttoggi.info

Puntozero: "sono stati riportati a regolare funzionalità i servizi coinvolti dai rallentamenti dei giorni scorsi"

Sono stati risolti i disservizi che dal 2 gennaio interessavano alcuni servizi informatici della Regione Umbria ed in particolar modo quelli sanitari, ricette elettroniche in primis. Lo rende noto PuntoZero, la società consortile che se ne occupa e che aveva resa nota la problematica nei giorni scorsi. Problematica che ha visto i medici di medicina generale costretti a ricorrere alle “vecchie” ricette cartacee bianche e rosse per tamponare la situazione.

Venerdì mattina PuntoZero ha comunicato che “sono stati riportati a regolare funzionalità i servizi coinvolti dai rallentamenti dei giorni scorsi”.

“Cogliamo l’occasione per informare – prosegue la nota – che PuntoZero è impegnata a migliorare ulteriormente il livello tecnologico e la sicurezza dell’intera infrastruttura regionale nel corso del 2024, come previsto dalle linee guida dell’Agenzia per la Cyber sicurezza nazionale (ACN) e dagli obiettivi del PNRR. Continuiamo a monitorare costantemente la situazione per evitare che si verifichino ulteriori disservizi all’utenza”.