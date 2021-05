Riapertura ospedali, presidente Tesei a Spoleto giovedì - Tuttoggi

Tra gli annunci previsti quello di un nuovo acceleratore lineare per il servizio di radioterapia oncologica e un piano di investimenti da 1,5 milioni

La presidente della Regione dell’Umbria, Donatella Tesei, sarà presente a Spoleto giovedì pomeriggio (20 maggio) per annunciare la riapertura e la riorganizzazione degli ospedali attualmente Covid alla luce dell’attuale situazione dell’emergenza pandemica. A quanto può anticipare Tuttoggi.info, la conferenza si terrà nel primo pomeriggio e la governatrice terrà un focus particolare sulla riapertura dell’ospedale di Spoleto.

Alla conferenza stampa prenderanno parte l’assessore regionale alla sanità Luca Coletto, il direttore regionale Massimo Braganti, il direttore generale dell’Usl Umbria 2 Massimo De Fino e i parlamentari Virginio Caparvi (Lega) e Franco Zaffini (Fratelli d’Italia).

La Tesei di fatto annuncerà la nuova ordinanza e il programma di riapertura dei servizi degli ospedali di Spoleto e della Media Valle del Tevere di Pantalla. Fra gli annunci attesi anche quello dell’acquisto del nuovo acceleratore lineare per il servizio di radioterapia oncologica del San Matteo degli Infermi e un importante piano di investimento per adeguamenti antincendio per oltre 1,5 milioni di euro. Piano che era stato deliberato dalla Usl Umbria 2 alla fine del 2015 ma che non era mai stato concretizzato.

Tra gli altri dati, la presidente dovrebbe rendere note anche le prestazioni ambulatoriali che sono state erogate a Spoleto nel periodo dell’emergenza Covid e che avrebbero registrato un incremento rispetto allo stesso periodo ante pandemia.

La conferenza stampa si dovrebbe tenere in una sala dell’ospedale e sarà riservata ai giornalisti.