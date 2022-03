Rete solidale per i profughi ucraini, i servizi e le procedure attive a Spoleto

I servizi e le procedure attive a Spoleto per l'accoglienza e l'assistenza agli ucraini. Info utili su ospitalità, raccolta materiale e prestazioni sanitarie

Continua l’attività della rete solidale costituitasi a Spoleto con il coordinamento dell’Assessorato al benessere e innovazione sociale del Comune di Spoleto, Caritas diocesana e Protezione Civile per garantire i servizi di accoglienza e assistenza alla popolazione ucraina arrivata in città.

Oltre alla mappatura delle abitazioni disponibili e alla raccolta di medicinali, materiale sanitario, viveri e vestiario che verranno stoccati e inviati in Ucraina (tutte le info sono disponibili qui https://bit.ly/3MWyAYJ), il Comune di Spoleto ha predisposto due infografiche, in italiano e in inglese, scaricabili dal sito istituzionale con le indicazioni sulle procedure da osservare fornite da Prefettura di Perugia, Ministero dell’Interno e Dipartimento della Protezione Civile, Ministero della Salute, dell’Istruzione e degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Ospitalità cittadini ucraini a Spoleto

Le persone che ospitano cittadini ucraini o i cittadini giunti nel Comune di Spoleto, entro le 48 ore dal loro arrivo, sono tenuti a formalizzare la dichiarazione di ospitalità all’autorità di pubblica sicurezza (PEC: anticrimine.quest.pg@pecps.poliziadistato.it o raccomandata A/R – viale Trento e Trieste 5, 06049 – Spoleto) usando il modello di dichiarazione di ospitalità (https://bit.ly/3CTbs8L).

Va inoltre contattata la Direzione Servizi alla Persona per gli adempimenti successivi (servizi.sociali@comune.spoleto.pg.it o 0743 218511, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14, lunedì e giovedì dalle 15 alle 17.30).

Vaccini e tamponi

Entro le 48 ore dall’ingresso nel territorio i cittadini ucraini sono tenuti ad effettuare il tampone per SARS-Cov-2 se non già avvenuto al momento dell’entrata nei confini nazionali. A Spoleto potrà essere eseguito gratuitamente (prenotazione via email a servizi.sociali@comune.spoleto.pg.it) presso il Drive Through di via Manna (orario 8-10 dal lunedì al sabato) o, in caso di impossibilità a recarsi presso la struttura, è possibile comunicare all’indirizzo servizi.sociali@comune.spoleto.pg.it la richiesta di tampone molecolare presso il domicilio. Per l’ammissione a scuola sono necessarie le vaccinazioni di routine previste dal Ministero della Salute italiano in rapporto all’età (per maggiori info la referente della Usl Umbria2 è la dott.ssa Sonia Gallo – sonia.gallo@uslumbria2.it​).

Prestazioni sanitarie e medico di base

I cittadini giunti nel nostro territorio potranno accedere a tutte le prestazioni sanitarie con il codice STP (Straniero Temporaneamente Presente) in attesa di rilascio della tessera sanitaria (per il rilascio del codice fiscale ci si dovrà recare alla Agenzia delle Entrate muniti di passaporto – via del Risorgimento 30, zona S. Nicolò). Per l’attribuzione del medico di base dovrà recarsi invece presso la Palazzina Micheli con la ricevuta del modulo di Dichiarazione di Ospitalità munito di passaporto o documento equipollente.