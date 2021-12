Regalo di Natale dai tartufai "in nome di Jimmy", 310 tute anti Covid per il Drive Through - Tuttoggi

La generosità di 60 cavatori si concretizza con un'altra raccolta fondi a favore degli operatori sanitari, stavolta lo hanno fatto anche in nome del compianto collega Jimmy Cecchini

In nome del compianto “collega” Jimmy Cecchini, i cavatori della Valtiberina umbro-toscana, in collaborazione con Associazione Tartufai Altotevere, Comitato Libera Cerca e l’Azienda Jimmy Tartufi, si sono uniti anche quest’anno per una raccolta fondi a favore del Drive Through (centro per i tamponi in auto) di Cerbara (Città di Castello).

Con i proventi raccolti da circa 60 cavatori e la donazione della famiglia Cecchini sono state acquistate ben 310 tute antivirali, consegnate oggi (mercoledì 22 dicembre) alla coordinatrice del reparto Covid Giovanna Machi da una delegazione dell’Associazione Tartufai Altotevere e da alcuni dei tartufai che hanno “impacchettato” questo generoso regalo di Natale.

Già lo scorso anno, grazie al ricavato della vendita di 40 grammi di tartufi messi a disposizione da ogni cercatore, e poi acquistati da Jimmy Tartufi, il nutrito gruppo di cavatori aveva donato altre centinaia di tute e guanti al centro Covid di Città di Castello, al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Umbertide e agli ambulatori Usl Umbria 1 tifernati.

Il presidente dell’Associazione Tartufai Alessandro Ghigi ha infine voluto aggiungere due parole ricordardo il caro amico Giovannino Cecchini: “Ciao Jimmy, in occasione del Natale e delle Feste di fine anno, sentiamo ancora di più la tua mancanza”.