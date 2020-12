Rasiglia una delle 50 'Pietre miliari' dei motociclisti: ecco la challenge

Rasiglia, la ‘Venezia dell’Umbria‘ è una delle tappe della Challenge delle Pietre miliari motociclistiche, unica località umbra. Insieme a Rasiglia ce ne sono altre 49 in tutta Italia.

La challenge a Rasiglia: ecco come funziona

Pietre Miliari è pensato per i tanti motociclisti che, per i motivi più diversi, di norma non frequentano i classici eventi da moto-club. Ci sono i lupi solitari e ci sono quelli con tanti impegni lavorativi o familiari. Ci sono (e sono tanti!) quelli che vorrebbero ma non possono perché risiedono troppo lontano. Ci sono infine tutti gli altri, quelli che, in ogni caso, un giretto in autonomia scoprendo posti nuovi se lo fanno sempre volentieri.

Ospiti celebri per la challenge

L’iniziativa è lanciata dal Triumph Owner’s motorcycle club. Avvistato a Rasiglia, per la competizione, anche l’attore Maurizio Lastrico.