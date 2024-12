L’orchestra dell’Istituto Comprensivo Spoleto 2 incanta il pubblico alle Giornate del MANTR Spoleto - Tuttoggi.info

Grande emozione e orgoglio per l’Istituto Comprensivo Spoleto 2, protagonista della cerimonia di apertura delle Giornate del MANTR (Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano) di Spoleto. L’orchestra degli studenti, fiore all’occhiello dell’istituto, ha regalato al pubblico un’esibizione di straordinaria qualità artistica, confermando il valore educativo e culturale della musica nella formazione scolastica.

Le note dell’orchestra hanno riecheggiato nell’ex Chiesa di San’Agata portando con sé un messaggio di speranza, impegno e bellezza. L’iniziativa, promossa dalla direttrice del museo Dott. Silvia Casciarri, rientra nell’ ambito delle aperture straordinarie e delle visite guidate organizzate dal MANTR per il periodo natalizio. Il Concerto di Natale ha visto come protagonista una piccola compagine dell’orchestra dell’Istituto coordinata dai professori di Strumento musicale Giunta Emanuele, Bartoccioli Andrea, Di Cesare Marika, Magnani Laura e dal docente di musica Gianfelici Stefano. Alcuni dei più celebri successi natalizi hanno allietato la mattinata dei visitatori e delle classi dell’istituto, presenti all’evento, che al termine dell’esibizione hanno avuto la possibilità di effettuare gratuitamente una visita guidata del museo e del Teatro Romano. Un inizio memorabile per l’avvio delle giornate di apertura straordinarie con visite guidate del MANTR Spoleto e un traguardo importante per l’Istituto Comprensivo Spoleto 2, che si conferma un punto di riferimento per l’educazione musicale e culturale della città.

La partecipazione all’evento ha rappresentato un momento di grande crescita per gli studenti dell’orchestra. Attraverso la musica, i ragazzi hanno potuto esprimere il loro talento, imparare il valore della collaborazione e confrontarsi con un pubblico ampio e variegato. Estremamente importanti queste esperienze che permettono agli studenti di acquisire competenze trasversali fondamentali, come la disciplina, la creatività e la capacità di lavorare in gruppo. L’esibizione dell’orchestra di Spoleto 2 è stata la dimostrazione di come la scuola possa essere un luogo privilegiato per la diffusione della cultura e per la valorizzazione delle eccellenze del territorio. Eventi come questo non solo arricchiscono il patrimonio educativo degli studenti, ma rafforzano anche il legame tra la scuola e la comunità.

Il successo dell’orchestra non sarebbe stato possibile senza il lavoro appassionato dei docenti di musica, che quotidianamente trasformano le aule scolastiche in laboratori di creatività e impegno. Un grazie sentito alle famiglie degli studenti, che sostengono i giovani musicisti in questo percorso di crescita musicale, e al MANTR Spoleto per l’opportunità offerta.





Luogo: MANTR , Via S. Agata, 18/A