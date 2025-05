Banca Centro, Campagna presidente: i numeri del Bilancio approvato

Staffetta al vertice di Banca Centro Toscana Umbria, Carmelo Campagna raccoglie il testimone da Florio Faccedi, ora vie presidente nel nuovo Cda in cui compaiono anche Maria Cristina Adurno, Ilaria Caporali, Bartolo Conte, Marco Fiorillo, Cristian Giardini, Monica Marinelli, Cristina Martinelli, Federico Paolini, Roberto Paolini, Michele Verdi e Daniela Vinciarelli. I sindaci revisori eletti sono Natali Camillo in qualità di presidente, Enrico Guarducci e Elisa Raoli.

Questa la decisione dell’Assemblea dei soci di Banca Centro Toscana Umbria, che si è tenuta a Chianciano Terme per l’approvazione del Bilancio 2024 e il rinnovo delle cariche sociali.

Il Bilancio 2024

Un bilancio che, come evidenziato dal direttore generale Umberto Giubboni, mostra la solidità dell’istituto, che chiude l’anno con un utile netto superiore a 18 milioni di euro e un Total Capital Ratio (TCR) pari al 23,09%. Indicatori che testimoniano un andamento positivo degli ultimi tre anni in termini di gestione del rischio, organizzazione, redditività e patrimonializzazione. La banca ha infatti, tra l’altro, mantenuto un alto livello di copertura dei crediti deteriorati e un livello di NPL (Non-Performing Loans) gross ratio al 2,56% e NPL netti allo 0,66%, valori al di sotto delle medie del sistema, le sofferenze nette si attestano allo 0,07% degli impieghi. Il prodotto bancario lordo si attesta intorno ai 4,3 miliardi di euro, con una raccolta totale di circa 3 miliardi di euro e un supporto costante in termini di finanziamenti a famiglie e imprese.

Gli impegni del neo presidente Campagna e del Cda

Il neoeletto presidente Carmelo Campagna ha confermato che Banca Centro Toscana Umbria si appresta a proseguire, il suo percorso di sostenibilità a lungo termine in coerenza con il piano industriale in vigore, con la consueta prudenza e la consapevolezza del mutato contesto socioeconomico e monetario in cui si troverà a operare. Il nuovo Consiglio di amministrazione sarà impegnato, quindi, a garantire la continuità, la solidità e lo sviluppo della banca, nell’interesse dei soci e della comunità dei territori di competenza.

All’Assemblea hanno partecipato i rappresentanti del Gruppo Bancario Iccrea, di cui fa parte Banca Centro, della Federazione Toscana delle Bcc, di Confcooperative e i sindaci del Comune ospitante e dei Comuni in cui risiedono la direzione amministrativa e la sede legale, a testimonianza della vicinanza della banca al territorio e della convinta e attiva partecipazione al sistema Bcc.