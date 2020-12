“Cortesie per gli ospiti”: domani in onda la puntata a Rasiglia

Appuntamento domani, alle ore 20.20, su Real Time. Dopo Linea Verde, andata in onda ieri tra Cannara, Foligno e Montefalco, l’Umbria torna in tv. Questa volta a ‘Cortesie degli ospiti‘, il game show che mette in gara una coppia, chiamata ad ospitare in casa per cena gli esigentissimi giudici Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. E domani tocca alla puntata di Rasiglia. I tre erano stati avvistati mesi fa, quando hanno girato le puntate.

Rasiglia in scena a ‘Cortesie’

La ‘Venezia dell’Umbria’ sarà la scenografia alla sfida e sarà un nuovo momento per promuovere l’Umbria. “Una puntata speciale dedicata al nostro piccolo borgo di Rasiglia, un gioiello e una cornice di pura magia! Immagini di estrema bellezza – dice il sindaco Stefano Zuccarini – che esalteranno le meraviglie del nostro borgo incantato e dell’unicità del suo paesaggio dove l’acqua e il verde del paesaggio sono i protagonisti indiscussi, ma anche non secondaria la promozione delle produzioni tipiche locali e della cucina tipica Umbra che ci rende orgogliosi in Italia e nel mondo. (Tartufo, patate, ricotta, trote, cinghiale, rocciata … e molto altro..) Ringrazio vivamente l’associazione Rasiglia e le sue sorgenti per aver realizzato tutto questo nonostante le difficoltà legate al periodo. Sia io che l’assessore al turismo Michela Giuliani e la mia Segreteria Eleonora Reali, che ringrazio, siamo davvero felici ed onorati di aver contribuito a garantire il supporto necessario per la realizzazione delle riprese. Intanto vi mostro alcune immagini di back stage direttamente girate dai protagonisti. Buona visione a tutti!“.