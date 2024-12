Patronato ACLI - Dal 1° gennaio 2025, in nove province italiane, tra cui Perugia, inizierà la sperimentazione della Riforma della Disabilità. - Tuttoggi.info

Riforma Disabilità 2025: nuove regole per il

riconoscimento dell’Invalidità Civile.

Dal 1° gennaio 2025, in nove province italiane (Trieste, Brescia, Forlì-Cesena, Firenze, Perugia,

Frosinone, Salerno, Catanzaro e Sassari) inizierà la sperimentazione della Riforma della Disabilità.

Questa riforma, che a partire dal 1/01/2026 sarà poi estesa a tutto il territorio nazionale, introduce

nuovi criteri e modalità di accertamento della disabilità (con previsione di una “valutazione di

base” unitaria affidata all’INPS) che comportano immediati cambiamenti per le persone e le

famiglie che devono presentare una nuova domanda di riconoscimento dell’invalidità civile

o indennità di accompagnamento. Precisiamo da subito che le domande attualmente in corso

seguiranno la normativa precedente fino alla loro conclusione.

Una delle novità introdotte dal Decreto Legislativo 3 maggio 2024 n.62 riguarda la nuova modalità

per l’avvio del procedimento valutativo. La tradizionale domanda amministrativa non sarà più

necessaria e sarà sostituita dall’invio del certificato medico introduttivo. La nuova procedura

prevede infatti che l’accertamento della disabilità inizi con la trasmissione in via telematica

all’INPS del “nuovo certificato introduttivo” da parte di un medico certificatore. L’invio del

“nuovo certificato medico introduttivo” determinerà la decorrenza della prestazione assistenziale a

partire dal primo giorno del mese successivo all’invio del certificato stesso.

Nei confronti dei cittadini residenti e domiciliati o anche soltanto domiciliati in una delle 9 province

sperimentali, tutti i certificati medici redatti fino alla data del 31 dicembre 2024 potranno essere

utilizzati esclusivamente con domanda amministrativa inoltrata all’Inps entro la medesima data del

31/12/2024.

Dal 1° gennaio 2025, i certificati medici redatti nel 2024 e non ancora inviati a corredo della

domanda, non saranno più validi e dovranno essere sostituiti dal “nuovo certificato medico

introduttivo”.

Per la tutela dei diritti, è indispensabile consegnare tempestivamente una copia del certificato

medico introduttivo al Patronato. In questo modo, il cittadino sarà adeguatamente assistito dal

Patronato Acli durante l’intero procedimento e sarà possibile, da subito, comunicare all’INPS tutti i

dati socioeconomici necessari per ottenere rapidamente la prestazione assistenziale spettante.

Al medico per trasmettere il certificato, al Patronato Acli per la tutela dei diritti.

Per maggiori informazioni, nonché per inoltrare la domanda di riconoscimento dell’invalidità civile o

dell’indennità di accompagnamento entro il 31 dicembre 2024, per non dover rifare il certificato

medico, invitiamo a contattarci.

Ogni giorno ci dedichiamo a questi temi ma in questa occasione ci è sembrato doveroso riservare

delle giornate dedicate, anche alla luce del ruolo di tutela che gli istituti di patronato assolvono

rispetto ai diritti dei cittadini in materia previdenziale ed assistenziale tanto più per le persone in

condizioni di difficoltà e quindi di fragilità.

I nostri operatori saranno a disposizione con linee di appuntamento dedicate o spazi di libero

accesso per garantire la maggiore divulgazione delle fasi inziali della procedura, orientare il cittadino

sugli step da seguire e rispondere, pur precisando che siamo in una fase di transizione, alle

domande.

Appuntamento al 18 e 20 Dicembre presso le sedi del Patronato Acli della provincia di Perugia: – – – – – –

18 e 20 Dicembre a Perugia sede Provinciale, Via Sicilia, 57 tel. 0755001118

perugia@patronato.acli.it

18 Dicembre a Perugia centro Via IV Settembre, 19

20 Dicembre mattina Assisi, Via San Paolo, 21

18 Dicembre pomeriggio Gualdo Tadino, Via Giacomo Matteotti

20 Dicembre pomeriggio Fossato di Vico

18 e 20 Dicembre Città di Castello, Viale Vittorio V

Luogo: PATRONATO ACLI, VIA SICILIA, 57, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA