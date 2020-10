Cortesie per gli ospiti, i tre giudici in Umbria - Tuttoggi

La zona è quella di Tuoro sul Trasimeno, come anticipato dalle storie di dalla Zorza, Valbuzzi e Thomas

Cortesie per gli ospiti arriva in Umbria, come annunciato con tante stories dai giudici di Real Time. La zona è quella di Tuoro sul Trasimeno, ma non è chiaro chi siano i padroni di casa di cui i severissimi Csaba dalla Zorza (lifestyle), lo chef Roberto Valbuzzi (food) e l’architetto Diego Thomas (interior design) giudicheranno la cena – o colazione, pranzo, brunch.

In ogni puntata di Cortesie per gli ospiti, in onda su Real Time dal 2005, i tre conduttori giudicano la serata che i concorrenti offrono ai loro ospiti. Ognuno dei giudici valuta un elemento della serata: l’arredamento della casa, il modo di apparecchiare la tavola e di intrattenere gli ospiti e le portate. Non mancano all’interno delle singole puntate i commenti dei tre conduttori agli eventi delle serate.

“Buongiorno siamo in Umbria“, dice la dalla Zorza, mentre Valbuzzi si chiede dove sia Diego Thomas, invitando i fan a godersi la vista del Lago. Le storie dei tre giudici mostrano poi una video passeggiata in tre, e qualche sketch. Non resta che aspettare di sapere dove i tre giudici hanno passato un momento conviviale, e quale altra coppia dovrà sfidare quella umbra.