Michelle Dockery a Monte Santa Maria, sempre più borgo "acchiappa-vip" - Tuttoggi

Monte Santa Maria Tiberina si conferma “acchiappa-vip”. Stavolta è stata avvistata, in un noto ristorante del borgo, Michelle Suzanne Dockery, attrice britannica conosciuta soprattutto per il ruolo di Lady Mary Crawley nella serie televisiva “Downton Abbey”, per cui è stata anche candidata a tre Emmy Awards e a un Golden Globe.

“Siamo felici che il nostro piccolo Comune sia meta di riferimento di attori e artisti di fama internazionale, e auspichiamo che ciò possa essere considerato anche un segnale di ripresa e di buon auspicio per tutta l’Umbria“, ha detto il sindaco Letizia Michelini, soddisfatta più che mai nel registrare la presenza consolidata di turisti italiani e stranieri, anche famosi, nelle strutture ricettive del comune.

Meno di un mese fa era stato avvistato anche Francesco Mandelli, attore e presentatore tv, noto per aver interpretato il personaggio di Ruggero De Ceglie, protagonista del programma ‘I soliti idioti’. Ma di recente sono passati nel borgo altotiberino anche Alfien Allen, il principe Theon Greyjoy della serie televisiva “Il Trono di Spade” e gli ormai “habitué” Daniele Bossari e Filippa Lagerback.