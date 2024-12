Tra Materiale e Immateriale - Una Tavola Rotonda a Perugia - Tuttoggi.info

Mercoledì 18 dicembre, alle ore 18.00, all’Auditorium San Francesco al Prato, a Perugia, si terrà l’evento “Tra Materiale e Immateriale – Una tavola rotonda”.Prosegue la riflessione nell’ambito del progetto VITALITY (PNRR – UNIPG) sul filone “Tra Materiale e Immateriale”, già avviata con il convegno dello scorso 23 aprile e di cui a breve verranno pubblicati gli atti.

Questo nuovo evento si presenta sotto forma di una tavola rotonda a cui sono stati invitati scienziati e filosofi, per discutere sul tema del cosiddetto “disegno intelligente”. A seguito della recente pubblicazione di alcuni libri e articoli che si interrogano sulla possibilità di dimostrare l’esistenza di Dio, nelle vesti di un “creatore necessario”, a partire dalle scoperte della fisica contemporanea, è nato un dibattito che ha investito sia la comunità scientifica che quella umanistica. Il tutto sullo sfondo di un tema millenario: il rapporto tra scienza e religione.

L’evento vedrà la partecipazione di Angelo Vulpiani e Giovanni Bachelet dell’Università La Sapienza di Roma, Flavia Marcacci dell’Università di Urbino e di Luca Gammaitoni responsabile scientifico del progetto VITALITY.In un’epoca in cui la scienza e la tecnologia avanzano a ritmi vertiginosi, il rapporto tra scienza e fede continua a essere un tema di grande rilevanza e complessità. Questo convegno offre un’opportunità unica per esplorare come queste due dimensioni, spesso percepite come contrapposte, possano invece dialogare e arricchirsi reciprocamente.

INGRESSO LIBERO, fino ad esaurimento posti.







Luogo: Auditorium San Francesco al Prato, Via San Francesco , 4, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA