Quintana, giornata di prove ufficiali al Campo de li giochi

Ecco l'ordine di partenza dei binomi

Giornata di prove ufficiali al Campo de li giochi per la Giostra della Quintana del 13 settembre. A partire dalle 15 i Rioni metteranno in campo i cavalieri con alcuni cavalli, tre giri a testa a disposizione, con l’obiettivo di provare il percorso per l’ultima volta.

L’ordine alle prove ufficiali

Ad aprire le danze l’Ammanniti, sull’otto di pista con Tommaso Finestra e i cavalli Hamamelis e Dock of the Bay. Poi Mattia Zannori de La Mora, con i cavalli Macchia d’Olio e Livarot. Quindi il Cassero con Luca Innocenzi e i cavalli Gold Tower e Lady War. Seguendo l’ordine di partenza, Pierluigi Chicchini per il Pugilli, con i cavalli Edward England e Natalja. Poi lo Spada con il suo portabandiera, Marco Diafaldi e i cavalli City Hunter, Hartswell e Capitano Knox. In corsa il Giotti con Daniele Scarponi e i cavalli Annaurora e Daytona Man. Alessandro Candelori per il Contrastanga porterà in prova Olaya de l’Augur. Il Morlupo Lorenzo Paci e i cavalli Touch and tiny, Swinging Lady e Temesvar. Penultimo in ordine di partenza il Croce Bianca con Massimo Gubbini e il cavallo Houndon. Ultimo Cristian Cordari del Badia e Sppedwell Blue e Capitan Segreto.

La rivista della Quintana

Quanto all’organizzazione delle taverne, ogni rione sta dando prova di una grande responsabilità e altrettanta dedizione. Termoscanner e ogni soluzione legate alla sicurezza, al distanziamento e alla sanificazione sono state adottate. E intanto venerdì è stato presentato il nuovo numero della rivista ‘Qui’. Tra i contributi, quello del presidente dell’Ente Domenico Metelli, del sindaco Stefano Zuccarini e dell’assessore alla Quintana, Decio Barili. “Sarà la Giostra della Resistenza”, ha detto Metelli.