Quintana, grave incidente: cavallo morto, ferito Massimo Gubbini

Incidente al Campo de li Giochi di Foligno durante le prove, Massimo Gubbini avrebbe dovuto gareggiare la settimana prossima ad Ascoli

Sono ore di apprensione a Foligno e ad Ascoli Piceno, dopo che il cavaliere della Quintana Massimo Gubbini è stato protagonista di un grave incidente mentre era in sella al suo cavallo. L’Animoso del rione Giotti – vincitore della Giostra della Sfida appena due settimane fa (nella foto) – stava provando al Campo de li Giochi di Foligno sabato sera in sella al suo cavallo, in attesa della Quintana di Ascoli Piceno in programma l’8 luglio. All’improvviso il cavallo avrebbe accusato un malore, sbalzando Massimo Gubbini in terra. L’animale sarebbe morto, mentre il cavaliere è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato in prognosi riservata visto il trauma cranico riportato.

La notizia è rimbalzata prima ad Ascoli Piceno – dove sabato sono iniziate le iniziative per la giostra marchigiana e dove in serata era in corso il Palio degli sbandieratori e musici – e quindi a Foligno. Grande apprensione, infatti, tra il Sestiere di Porta Tufilla, per il quale Massimo Gubbini avrebbe dovuto correre la giostra ascolana fra una settimana. Partecipazione, la sua, ora in forse, viste le sue condizioni di salute. E preoccupazione si respira a Foligno, che appunto appena due settimane fa aveva celebrato la vittoria dell’Animoso del Giotti per il Palio della Sfida in sella a Daytona man.

(articolo in aggiornamento)