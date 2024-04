Inflazione, ad aprile cala ancora - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Buone notizie per le famiglie italiane. Nel mese di aprile l’indice dei prezzi al consumo è cresciuto dello 0,2% su base mensile e dello 0,9% su base annua. A marzo l’incremento era stato dell’1,2%. Il lieve rallentamento dell’inflazione su base tendenziale si deve alla flessione dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati, dei servizi di trasporto, dei beni non durevoli e dei beni alimentari non lavorati. In crescita invece i prezzi dei Tabacchi, dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona e dei Beni energetici regolamentati.

