Quintana: Innocenzi, Gubbini e Melosso migliori cavalieri d'Italia

Il numero dei cavalieri

Altro dato significativo è il numero dei cavalieri e amazzoni che sono inseriti nelle varie classifiche ben 85 di cui 64 per il “Miglior Cavaliere”, 11 per la “Miglior Amazzone” e 10 per il “Miglior Giovane Under 18” (quest’ultima categoria lo scorso anno non venne assegnata per mancanza del numero minimo di cavalieri in classifica).

La cerimonia

La cerimonia di sabato vedrà la presenza, oltre che delle massime personalità del comune di Faenza e dei cinque Rioni del Niballo, anche da varie delegazioni di alcune manifestazioni storiche oltre che rappresentanti di associazioni equestri. Ai vincitori andrà la Pergamena d’Autore dipinta da Salvatore Ferrante in arte “Soterus” e la cerimonia si chiuderà poi con il “passaggio di testimone “ alla città che ospiterà la sesta edizione del Galà nel 2023.

L’elenco dei vincitori

Bartoletti Chiara di Pistoia, Bonanni Cesare di Narni (TR), Cicerchia Elia di Arezzo, Coppini Alessandro di Pistoia, Gubbini Massimo di Foligno (PG), Guidolin Vittorio di Monselice (PD), Innocenzi Luca di Foligno (PG), Melosso Lorenzo di Ascoli Piceno, Pani Azzurra di Pistoia, Privitera Mattia di Pistoia, Scortecci Gianmaria di Arezzo, Scuderia Quartiere di Porta Santo Spirito di Arezzo, Signorini Ilaria di Pistoia e Vernaccini Andrea di Arezzo.