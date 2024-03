Quintana, torna il Cantanquintaniere: la sfida canora al San Domenico

Torna, dopo la sosta imposta dal covid, la singolar tenzone canora tra i 10 Rioni della Quintana di Foligno. Il 14 marzo, alle 21.30 sul palco dell’Auditorium San Domenico, è in programma l’edizione 2024 del Cantaquintaniere, lo spettacolo musicale curato dal magistrato dell’Ente Giostra Lucio Cacace. Sul palco saliranno i bravissimi cantanti del Popolo della Quintana, uno per ogni Rione, pronti a sfidarsi a colpi di note e performance vocali. I 10 cantanti quintanarisono pronti a stupire con le loro cover di grandi successi.

La manifestazione dal 1968

La prima edizione del Cantaquintaniere nacque nel lontano 1968. Uno spettacolo comico-musicale in due tempi, come si diceva allora, che si svolse al Politeama Clarici. Ed è stata proprio di Lucio Cacace l’idea di riproporre la manifestazione, cambiando il format e rendendola più moderna. La gara è ormai un appuntamento consolidato che raccoglie sempre un grande successo di pubblico. I 10 cantanti vengono valutati da una qualificata giuria che decreta il vincitore, mentre la stampa assegna l’ambito premio della critica. Come le più accreditate manifestazioni canore, anche il Cantaquintaniere 2024 avrà grandi ospiti tra cui il coro Yaehssa Choir e i comici Folignati Raoul Maiuli e Danilo Giovannini, reduci dal grande successo dell’evento del 21 Febbraio scorso al Pala Paternesi. Durante lo spettacolo si esibirà, anche, il maestro Luca Giuliani insieme a due suoi piccoli allievi. La serata sarà condotta da Manuela Marinangeli e Mauro Silvestri. Gli inviti per partecipare alla serata sono disponibili presso i 10 Rioni.

I cantanti

Ecco i nomi dei cantanti in gara in ordine di esibizione.

Isabella Pennisi (Rione Pugilli)

Ludovica Gatti (Rione Spada)

Nessun nome per ora (Rione La Mora)

Andrews Sorbelli (Rione Giotti)

Marco Voix Silvestri (Rione Ammanniti)

Leonardo Savi (Rione Morlupo)

Elia Bigi e Valentina Montori (Rione Contrastanga)

Alyssa Colavita (Rione Cassero)

Alessia Mariani (Rione Badia)

Rachele Politi (Rione Croce Bianca)