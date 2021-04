E' in quarantena ma beve alcol al parco, doppia sanzione per un 17enne - Tuttoggi

Il minorenne è stato sorpreso al parco del Teatro Romano di Gubbio

Avrebbe dovuto stare in casa per rispettare la quarantena fiduciaria (era in attesa di tampone) e invece è stato sorpreso al Parco del Teatro Romano dalla Polizia municipale.

Protagonista del grave episodio un 17enne di Gubbio che, oltretutto, al momento del controllo (giovedì 1 aprile), era intento a sorseggiare anche una bevanda alcolica, altra azione vietata dalle norme anti Covid.

Il minorenne, dunque, ha ricevuto addirittura due sanzioni da 400 euro, anche se del pagamento dovranno ovviamente rispondere i genitori. Il giovane era in quarantena perché di recente era stato a contatto con un positivo e prima di poter di nuovo uscire avrebbe dovuto attendere l’esito del tampone.

Intanto, nel Comune di Gubbio e nelle zone di confine, per scongiurare episodi simili saranno effettuati controlli a tappeto da oggi (3 aprile) fino a lunedì 5 aprile, come annunciato pochi giorni fa dallo stesso sindaco Stirati.

La situazione positivi di Gubbio, infatti, continua ormai da settimane una lenta risalita di contagi, che oggi (3 aprile) si attesta a 219 casi. Solo l’8 marzo i positivi erano appena 89…