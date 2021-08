Pums, inversione senso di marcia in via Mazzini e via Cairoli

Prosegue l'attuazione del Piano urbano per la mobilità sostenibile

Prosegue l’attuazione del Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile) che dà seguito al cambio di viabilità relativamente al centro storico e in via Nazario Sauro. Con l’ordinanza 345, firmata dal dirigente dell’area lavori pubblici del Comune, si darà attuazione alla modifica del senso di marcia su via Mazzini e via Cairoli e vie connesse. Dopo Ferragosto, si attuerà lo stralcio finale con il doppio senso di via Nazario Sauro tra il semaforo di via Cairoli e via Damiano Chiesa.

L’ordinanza

L’ordinanza, in vigore da mercoledì 4 agosto, prevede l’istituzione del doppio senso di circolazione in via S.M.Infraportas nel tratto compreso tra via Marconi e Piazza San Domenico e tra i civici 12 e 15 di Piazza San Domenico; l’istituzione del divieto di fermata nel tratto compreso tra il civico 3 di via S. M. Infraportas e il civico 15 di Piazza San Domenico lato destro in direzione di quest’ultima; l’istituzione del senso unico di marcia in Piazza San Domenico nel tratto compreso tra Largo Frezzi e via Mazzini con direzione di quest’ultima e prospiciente i civici 17–28 di Piazza San Domenico; l’istituzione del senso unico di marcia in via Mazzini nel tratto compreso tra Piazza San Domenico e via Cairoli, con direzione di quest’ultima; l’istituzione del senso unico di marcia in via Cairoli con direzione via Chiavellati; l’istituzione del senso unico di marcia in via Chavellati nel tratto compreso tra via Cairoli e via Santa Caterina con direzione di quest’ultima; l’istituzione del senso unico di marcia in via Santa Caterina nel tratto compreso tra via Chiavellati e via del Cassero con direzione di quest’ultima; l’istituzione del senso unico di marcia in via Vignola con direzione via S. Caterina; l’istituzione del senso unico di marcia in via del Cassero con direzione via Benedetto Cairoli; l’obbligo di svolta a destra nelle seguenti vie in immissione su via Mazzini: via Cortella; via Gentile, via Fonte del Campo; via del Giglio; via del Cinque; l’obbligo di svolta a destra nelle seguenti vie in immissione su via Cairoli: via Madonna del Giglio; via del Campo, via del Cassero; l’obbligo di svolta a sinistra per chi da Piazza San Francesco si immette su via Cairoli; l’obbligo di svolta a sinistra all’uscita della rampa che da via Nazario Sauro (tra i civici 8 e 6/a) si immette su via Chiavellati; l’istituzione dell’obbligo di svolta a destra all’uscita dall’area parcheggio sotto Parco Canapé, posta fronte al civico 49 di via Nazario Sauro (revocato in quest’ultimo caso quanto disposto nell’ordinanza n. 336 del 26/07/2021).