Doppio senso di circolazione in via Nazario Sauro | C’è l’ordinanza

Nuovo passo di attuazione del Pums, contro le criticità nell'anello intorno alla città

Doppio senso di circolazione in via Nazario Sauro, nel tratto tra piazzale Antero Cantarelli e via Damiano Chiesa. Un nuovo passo del Pums, il Piano urbano per la mobilità sostenibile.

Il documento

L’ordinanza, firmata dal dirigente Francesco Maria Castellani, certifica l’evidenziata “criticità nell’anello viabile che corre lungo le mura cittadine” ricordando come il Pums, per superare questa criticità, abbia previsto “l’ipotesi di regolamentazione del traffico nel tratto di via Nazario Sauro, tra piazzale Cantarelli e via Cairoli, a doppio senso”. Il passaggio sarà però per step e la prima fase vedrà il doppio senso tra piazzale Cantarelli e via Chiesa, fermo restando l’attuale organizzazione della piattaforma stradale di via Nazario Sauro.

I provvedimenti

Il provvedimento potrà essere preso pur non realizzando, al momento, la rotatoria all’intersezione con via Chiesa, che invece è prevista nel Pums. L’ordinanza dunque dispone la novità, a cui si aggiunge la “rimozione dell’obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da via Chiesa, che si immettono in via Nazario Sauro e, in via Nazario Sauro: divieto di sosta e di fermata con rimozione, divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, divieto di transito agli autobus, esclusi quelli del Tpl. L’ordinanza entrerà in vigore con l’apposizione della dovuta segnaletica orizzontale, secondo le modalità e le forme descritte dal Regolamento comunale. Restano i provvedimenti in materia di circolazione stradale già adottati“.