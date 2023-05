Si presenta ubriaco sotto casa della ex e le devasta l'auto, arrestato 55enne - Tuttoggi.info

L'uomo aveva pure il divieto di avvicinamento alla ex moglie, ora rischia quasi certamente l'aggravamento della misura cautelare già a suo carico

Non rispetta il divieto di avvicinamento alla ex moglie e, creando il caos nella notte appena trascorsa, è stato arrestato dai carabinieri di Città di Castello.

L’uomo – 55enne – in evidente stato di ubriachezza, si è infatti recato sotto casa della donna urlando e imprecando contro di lei, scagliandosi addirittura contro la sua auto fino a romperle vetri, fari e danneggiando la carrozzeria.

La ex moglie, spaventata dalla furia dell’uomo e temendo per la sua incolumità, ha chiamato subito i carabinieri – giunti sul posto con una pattuglia – che hanno immediatamente bloccato l’esagitato.

Quest’ultimo è stato poi portato in caserma e, come detto, tratto in arresto, in quanto a suo carico il Tribunale di Perugia aveva emesso (nel dicembre scorso) un provvedimento cautelare di divieto di avvicinamento alla donna, proprio per i comportamenti vessatori e violenti che teneva nei suoi confronti.

L’arrestato ha passato la notte nelle camere di sicurezza della caserma e, a seguito di rito direttissimo, il Giudice ha convalidato l’arresto rimandando all’Autorità Giudiziaria competente le valutazioni circa un eventuale aggravamento delle misure cautelari già in atto a suo carico.