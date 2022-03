Premio Mimosa, i vincitori dell'edizione 2022 - Tuttoggi

I vincitori del Premio Mimosa 2022: i racconti “Clandestini” e "Se fossi un calzino spaiato”; la classifica.

Premio Mimosa: i racconti “Clandestini” di Giulia Agnolucci di Arezzo, e “Se fossi un calzino spaiato” di Laura Alescio di Belluno, hanno vinto l’edizione 2022.

Il Premio Mimosa, promosso dal Comune di Narni, dagli assessorati alla Cultura e alle Pari Opportunità, e dall’associazione Minerva, era incentrato, quest’anno, su un viaggio fantastico nel mondo della quotidianità, con le separazioni e i ricongiungimenti, la solitudine, la diversità e l’esclusione, l’identità e l’appartenenza.

Sezione adulti

In tre si sono classificate al secondo posto ex aequo nella sezione adulti del concorso di scrittura narrativa: Maria Cristina Miciano, Cecilia Candelori e Laura Mechelli. Terza classificata, invece, Rosella Belli.

Scuole superiori

Per la categoria riservata alle scuole superiori, sul gradino più alto del podio Anthea Maria Bernardini (4^G dell’Istituto Gandhi). Secondo posto per Sara Pellerucci; Ludovica Nicoletti e Ava Beatrice Del Priore terze classificate ex aequo.

Scuole medie: primo premio a Tommaso Rubini

Per la categoria riservata alle scuole medie il primo premio è andato a Tommaso Rubini. Secondo classificato Angelo Marolini; Sofia Fiore e Lucia Farnese terze classificate ex aequo.

Premio Minerva 2022 alla professoressa Loretoni

Infine, alla professoressa Anna Loretoni, vincitrice del Premio Minerva 2022, è stata consegnata una grafia lirica di Mauro Pulcinella, donata personalmente dall’artista. Anna Loretoni, dottoressa di ricerca in Filosofia Politica, è docente di Filosofia Politica e preside della classe accademica di Scienze sociali presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Si è occupata di pace e guerra nella Filosofia Politica moderna e contemporanea, di integrazione europea, processi di globalizzazione, crisi della democrazia e populismo. E’ un’esperta di tematiche di genere, pari opportunità, discriminazioni, diseguaglianze.