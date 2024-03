Ponte tibetano di Sellano: biglietti, navetta e accesso ai minori. Tutte le informazioni, foto e video - Tuttoggi.info

L'accesso al ponte pedonale tra i più alti e lunghi d'Europa vietato in alcuni casi: ecco quali

Aperto dalla tarda mattinata di sabato 23 marzo 2024 il Ponte tibetano di Sellano, il ponte pedonale a pedata discontinua tra i più alti e più lunghi in Europa e che si prefigge di diventare una delle attrattive principali della Valnerina e dell’Umbria. La lunghissima passerella sospesa nel vuoto che parte da Sellano ed arriva nella frazione di Montesanto è composta da 1023 scalini, per una lunghezza di 517,5 metri ed un’altezza massima di 175 metri sopra alla valle del fiume Vigi. Per percorrere il ponte tibetano occorrono tra i 30 e i 45 minuti: lungo il percorso sono presenti delle ‘piazzole’ per ammirare il panorama e scattare fotografie.

Ponte tibetano, il costo del biglietto

Il costo del biglietto di accesso al ponte è stato ufficializzato, confermando l’ipotesi emersa in fase progettuale: l’accesso al ponte pedonale è infatti di 25 euro a persona con l’acquisto online (30 in caso di acquisto in loco), comprensivo di imbragatura di sicurezza. Si accede solo in direzione Sellano – Montesanto ed il rientro nel capoluogo è possibile o tramite un percorso pedonale o tramite navetta. Il biglietto integrato di accesso al ponte tibetano + navetta è di 30 euro (35 in caso di accesso in loco). L’acquisto dei ticket, oltre che in loco, è possibile attraverso il portale ufficiale VisitSellano.

I gestori si riservano la possibilità di chiudere l’accesso in caso di condizioni meteo avverse, senza diritto di rimborso per gli utenti. Il ticket, una volta emesso dal sistema informatico, sia online che in loco, è valido unicamente per la data e fascia oraria scelti in fase di acquisto: non è modificabile né rimborsabile.

A chi è vietato l’accesso

L’accesso ai minori di 18 anni è consentito solo se accompagnati da genitori; non è comunque possibile l’accesso a chi ha una statura inferiore a 120 centimetri. Non possono accedere al ponte tibetano infanti nemmeno se trasportati dai genitori in zaini o marsupi.

L’ingresso al ponte è vietato alle persone aventi misura del girovita/fianchi superiore a 120 cm e/o quella dell’interno coscia alto superiore a 66 cm. Questi sono i limiti di taglia consentiti dall’imbarcatura di sicurezza. Il rimborso non è previsto.

E’ vietato l’accesso a chi indossa calzature non idonee: ciabatte da spiaggia, infradito, espadrillas, clogs e zoccoli di qualunque genere, scarpe con suola in cuoio, con tacco (anche basso) o con zeppa. Sono vietate anche le scarpe senza lacci e/o senza supporto al tallone.

