Ponte tibetano di Sellano, inaugurazione il 23 marzo: 2 giorni di festa, tutte le informazioni - Tuttoggi.info

Conferenza, degustazioni, trekking nella valle del Vigi e laboratori per bambini per inaugurare il ponte tibetano da 1,6 milioni di euro

Tutto pronto per l’inaugurazione del ponte tibetano di Sellano, che sarà accompagnato da due giorni di festa. Il taglio del nastro del ponte pedonale sospeso “più alto d’Europa” – è lungo 517 metri e si sviluppa a 175 metri di altezza sopra la valle del fiume Vigi – è previsto infatti per sabato 23 marzo e sarà seguito da degustazioni, trekking e laboratori.

Il ponte tibetano – a pedana discontinua ed in salita, con 68 metri di dislivello positivo – collegherà il capoluogo alla frazione di Montesanto, secondo un percorso ad una unica direzione, al contrario di quanto ipotizzato nella fase progettuale. Chi lo attraverserà, sarà imbracato dal personale tecnico all’accesso ed assicurato ad una linea vita di sicurezza; potrà percorrere i 1023 passi necessari fermandosi brevemente anche nelle piccole piazzole di sosta previste lungo il percorso.

Ponte tibetano di Sellano, le informazioni utili ed il costo

L’accesso è consentito anche ai bambini oltre 120 centrimetri di altezza, ma i minori di 18 anni dovranno essere accompagnati dai genitori per poter percorrere il ponte pedonale. A dieci giorni dall’inaugurazione, tuttavia, non è stato reso noto il prezzo del biglietto; in fase progettuale si era ipotizzato un ticket di 25 euro per l’andata, quando ancora era prevista anche una percorrenza ‘a doppio senso’. Le informazioni ufficiali verranno fornite attraverso il portale “VisitSellano” entro pochi giorni, con il biglietto che potrà essere acquistato online mediante lo stesso sito internet ufficiale. Intanto, nella prima giornata di apertura, oltre ai rappresentanti istituzionali anche i residenti di Sellano potranno accedere gratuitamente al ponte tibetano. Per il rientro a Sellano da Montesanto sarà in futuro previsto un servizio navetta, mentre inizialmente sarà solo a disposizione un sentiero panoramico.

L’imponente opera è costatata 1 milione 610mila euro, finanziata dai fondi per la rigenerazione urbana del Piano complementare al Pnrr nei territori colpiti dal sisma 2009-2016. L’obiettivo è quello di creare una vera e propria attrazione per il territorio della Valnerina, puntando ad una rivitalizzazione ai fini turistici ed economici. Per questo al taglio del nastro sarà presente anche il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma Guido Castelli.

Ponte tibetano Sellano, il programma delle giornate inaugurali

Sabato 23 marzo

Il programma dell’inaugurazione prevede sabato 23 marzo alle ore 10 la conferenza stampa istituzionale all’auditorium comunale. Intervengono: Attilio Gubbiotti, sindaco di Sellano; Paolo Borroi, destination manager Visit Sellano; Marco Balducci, capo progettista struttura Ponte tibetano; Paola Agabiti, assessore regionale al turismo; Guido Castelli, commissario straordinario alla ricostruzione post sisma 2016; Marco Squarta, presidente Assemblea legislativa Regione Umbria.

Alle ore 11 ci sarà il taglio del nastro e a seguire l’attraversamento del ponte tibetano da parte delle autorità, dei residenti muniti di ticket gratuito (ritirabile presso ticket office in loco) e dei non residenti interessati, che potranno acquistare il ticket sempre presso il ticket office in loco.

Dalle 12 alle 18 sarà aperto il villaggio “Terre e Sapori della Valnerina”, nella sala polivalente (dietro Infopoint). Nel centro storico di Sellano sono previsti stand gastronomici e di artigianato artistico. Alle ore 12.30 ci sarà una degustazione gratuita dei prodotti tipici del territorio presso la sala polivalente, in collaborazione con la Pro loco Sellano e le seguenti attività di ristorazione del territorio: Ristorante Lochness, Ristorante il Casaletto, Home restaurant Le rose di Sesta, Osteria da Elena, Stella Cafè e con la preziosa collaborazione dell’Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia, l’Ospitalità Alberghiera ed i Servizi Commerciali di Spoleto “Giancarlo De Carolis”.

Alle ore 14.30 partirà il primo trekking programmato, con partenza dal parcheggio del lago del Vigi. Un giro ad anello, che partendo dal lago per il sentiero di fondovalle raggiunge la seconda sezione delle Cascate delle Rote, la più spettacolare; da qui, salendo prima per un sentiero boschivo e poi per una carrareccia raggiunge il borgo medievale di Montesanto. Spettacolare la vista sulla sottostante Valle del Vigi, su Sellano e sul ponte pedonale sospeso. L’attività è gratuita, con un massimo di 20 partecipanti e con prenotazione obbligatoria al 353 4319017.

Alle ore 15.30 è previsto il laboratorio creativo per bambini “Costruisci la tua bandiera tibetana”. La leggenda delle bandierine tibetane dice che il vento sia capace di trasportare le parole e quindi gli intenti scritti su di essi. Un’esperienza creativa ed educativa adatta a tutti i bambini, da 6 a 12 anni. Verranno utilizzati materiali da riciclo. Durata: 2 ore. Attività gratuita, max. 15 partecipanti con prenotazione obbligatoria al 353 4319017.

Domenica 24 marzo

Domenica 24 marzo il programma prevede dalle 10 alle 18 di nuovo il villaggio “Terre e Sapori della Valnerina”, nella sala polivalente (dietro Infopoint), mentre nel centro storico di Sellano ci saranno i stand gastronomici e di artigianato artistico.

Alle ore 10.30 verrà riproposto il trekking del giorno precedente, sempre con ritrovo al parcheggio del lago Vigi. Attività gratuita, max. 20 partecipanti con prenotazione obbligatoria al 353 4319017.

Alle ore 12.30 degustazione gratuita di prodotti tipici della Valnerina (sala polivalente) in collaborazione con la Pro loco di Sellano.

