Ponte Tibetano da record in Valnerina, fervono i lavori | Video e foto - Tuttoggi.info

Prende forma il ponte tibetano in fase di realizzazione tra Sellano e la frazione di Montesanto, opera finanziata dai fondi Pnrr area sisma

Fervono i lavori per il ponte tibetano da record in costruzione in Valnerina. In questi giorni è infatti in corso il montaggio vero e proprio della passerella sospesa, che dunque prende sempre più forma. Il ponte tibetano, che sarà tra i più alti e più lunghi d’Italia, dovrebbe essere pronto in autunno e si trova a Sellano: congiungerà il capoluogo e la frazione di Montesanto.

Ad immortalare lo stato di avanzamento dei lavori è stata la pagina Facebook “Setri” (da cui sono tratte le foto), dedicata all’omonima frazione sellanese. “Il Ponte Tibetano più lungo del Mondo è quasi pronto. Porterà innovazione nel luogo e clienti, che potranno approfittare delle bellezze umbre di queste zone. I lavori procedono con intensità per promuovere il turismo, sopratutto giovanile, sempre alla ricerca di novità”. Questo il post che accompagna le foto pubblicate sul social network. Impressionante anche il video che immortala gli operai installatori del ponte tibetano al lavoro.

Il ponte tibetano attraverserà il fiume ed il lago Vigi e sarà lungo circa 500 metri, con un’altezza di 140 metri. L’opera ha un valore di circa 1,4 milioni di euro ed è finanziato dai fondi del Pnrr area sisma. La percorrenza stimata è di 50 minuti, ci sono delle “piazzole” ogni 60 metri per agevolare “gli incroci”: è previsto l’accesso al ponte di 1 persona ogni 5-10 metri; ognuno dovrà essere dotato di un kit costituito da casco, imbraco e guanti. Secondo quanto era stato ipotizzato in fase di gara, il prezzo per l’accesso potrebbe aggirarsi sui 25 euro per la sola andata e 35 per l’andata ed il ritorno, ma il dettaglio dei costi sarà stabilito soltanto nei prossimi mesi.

[Foto e video pagina Facebook “Setri”]