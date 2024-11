Poliziotto rimase ferito per fermare rapinatore, riconoscimento a Simone Petrini - Tuttoggi.info

Rimase ferito per fermare un rapinatore, a Santa Maria degli Angeli ed ora è stato premiato in Comune. Nel corso dell’ultimo consiglio comunale, il vice sovrintendente della Polizia di Stato Simone Petrini è stato insignito di una targa di compiacimento per meriti particolari, un riconoscimento che rende onore al prestigio del Corpo di Polizia.

Il vice sindaco e l’amministrazione comunale di Assisi hanno espresso il proprio plauso per il grande senso del dovere e il coraggio dimostrato dal vice sovrintendente, il quale, incurante dei rischi per la propria incolumità, è riuscito ad assicurare alla giustizia l’autore di una rapina a un’attività commerciale e di un furto a un istituto religioso.

L’intervento di Simone Petrini, avvenuto il 16 maggio 2024 a Santa Maria degli Angeli, è stato particolarmente significativo: il vice sovrintendente, infatti, senza paura ha fronteggiato un’aggressione, dimostrando una dedizione esemplare al servizio della comunità e capacità di contrastare atti di criminalità. Un impegno che rappresenta un modello di riferimento per tutti i cittadini e che merita il più profondo apprezzamento da parte delle istituzioni e della collettività.