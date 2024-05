Rapina in un bar, poliziotto ferito durante l'arresto - Tuttoggi.info

Poliziotto ferito durante l'arresto di un rapinatore in azione giovedì sera a Santa Maria degli Angeli. Zona al centro di vari colpi

Un poliziotto è rimasto ferito, e si trova ricoverato in ospedale, dopo essere intervenuto durante una rapina avvenuta nella tarda serata di giovedì a Santa Maria degli Angeli. L’episodio è avvenuto intorno alle 22 nel pieno centro della frazione assisana, ai danni del bar Biagetti. Il malvivente – che prima avrebbe tentato un colpo in un altro locale ed avrebbe messo a segno un furto anche in un altro luogo – è stato poi arrestato dagli agenti del commissariato di polizia di Assisi, guidato dal vicequestore Francesca Di Luca, intervenuti subito dopo la rapina.

Durante i concitati momenti dell’arresto, un poliziotto come detto è rimasto ferito in modo serio ed è stato poi portato in ospedale; non sono al momento note altre informazioni sulla dinamica e sulle sue attuali condizioni. Il rapinatore, invece, è stato arrestato in flagranza e portato in carcere.

La zona in cui è sono avvenuti i fatti nelle ultime settimane è stata al centro di vari furti. Da inizio aprile ad oggi, infatti, sono stati almeno quattro i colpi ai danni di esercizi pubblici ed attività commerciali.

Foto Assisinews