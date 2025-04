Umbria Marathon, torna la Granfondo di San Pellegrino | Iscrizioni ancora aperte - Tuttoggi.info

Nuovo appuntamento per il circuito Umbria Marathon: il 4 maggio si va a Gualdo Tadino, per l’appuntamento con la Granfondo San Pellegrino, terza prova del circuito regionale intitolata alla memoria di Antonio Fabi.

La gara festeggia il suo 15° anno e lo fa confermando i suoi percorsi, che grande successo hanno riscosso nelle ultime stagioni con la vittoria di uno specialista come Stefano Valdrighi. Fra le donne la vittoria era andata a Daniela Stefanelli.

Il tracciato principale misura 45 km per un dislivello di 1.500 metri, molto selettivo come si è visto nelle precedenti edizioni. Previsto anche il percorso medio di 30 km per 950 metri. L’appuntamento per tutti alla piazza di San Pellegrino (Gualdo Tadino), da dove verrà dato il via alle ore 9:30, proprio all’altezza degli Impianti.

Vanno avanti a ritmo serrato le iscrizioni – fino al 2 maggio tramite il portale www.endu.net – per chi non è abbonato al circuito. Nel weekend di gara ci si potrà iscrivere direttamente alla segreteria. Per le squadre due adesioni gratis ogni 10. Per informazioni: MC2 Bike – www.girodellumbria.it