Tir sbanda e si incastra sul newjersey, Raccordo in tilt IMMAGINI

Raccordo in tilt, nella serata di mercoledì, per un tir che è uscito di strada, restando incastrato nel newjersey che delimita le corsie in direzione opposta lungo il Raccordo autostradale Perugia – Bettolle. L’incidente si è verificato poco prima delle 20 in direzione nord, poco dopo l’intersezione dalla E45.

Per cause in corso di accertamento il conducente ha perso il controllo ed il mezzo pesante è rimasto incastrato con la motrice sulle barriere, che fortunatamente lo hanno contenuto, impedendo che invadesse le corsie in direzione opposta.

La rimozione è avvenuta solo in serata, grazie all’intervento dell’autogru dei vigili del fuoco.