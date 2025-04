Buon compleanno POPUP. La libreria perugina festeggia 4 anni di attività con due appuntamenti in piazza Birago - Tuttoggi.info

Doppio appuntamento questa settimana a POPUP, per festeggiare il quarto compleanno della libreria e spazio culturale e sociale di Perugia, in piazza Birago.

Si comincia giovedì 24 aprile, alle 18.30, con Vanni Santoni – già nella dozzina finalista dello Strega nel 2017, premio Viareggio selezione della giuria 2022 e premio Selezione Campiello nel 2023 – che presenterà il suo nuovo romanzo, Il detective sonnambulo (Mondadori), in dialogo con Carlo Floris.

Storia d’amore, amicizia e denaro profondamente calata nell’oggi, il romanzo di Santoni costringe a fare i conti con un quesito eterno: possono gli individui arrivare a determinare la Storia, o sarà sempre la Storia ad averla vinta sulle sorti individuali?

Sabato 26 maggio libri e musica: alle 18.30, in collaborazione con Omphalos LGBTI+, presentazione del libro cult I f…. e i loro amici tra le rivoluzioni, di Larry Mitchell e Ned Asta (WoM edizioni), in dialogo con Matteo Pinna, editore, e Roberto Mauri, segretario Omphalos LGBTI+.

Manifesto sulla resistenza e l’amore in un mondo dominato da oppressione e conformismo, pubblicato nel 1977 combinando narrazione, prosa e disegni evocativi, il libro è diventato un volume di culto nella cultura queer radicale, contro ogni forma di patriarcato, e racconta la storia di Virilium, impero in declino dominato da esseri umani di sesso unicamente maschile, in cui si svolge una guerriglia sotterranea per rovesciare il predominio d’una società patriarcale nel nome d’un mondo di libertà e di uguaglianza.

A seguire, selezione musicale a tema per il compleanno di POPUP.

