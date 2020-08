Perugia – Pescara, Curi “presidiato” e stop alle bancarelle

Perugia – Pescara, Curi “presidiato” dalle forze dell’ordine per evitare contatti tra le tifoserie. La partita spareggio per restare in serie B si giocherà infatti senza pubblico, a causa delle norme anti Covid, ma un gruppo di tifosi abruzzesi ha annunciato l’intenzione di giungere comunque a Perugia.

D’altra parte i tifosi del Grifo saranno fuori dal Curi per far sentire il proprio incitamento ai Grifoni in questa sfida senza appello che avrà inizio alle 21.

Bancarelle chiuse

Il Comune ha disposto lo stop al commercio su area pubblica, compreso quello al domicilio del consumatore, dalle ore 18.00 alle ore 24.00.

Il divieto, stabilito con ordinanza sindacale, è valido in particolare nelle vie e nelle piazze seguenti: Caduti di Superga (piazzale) – Parcheggio “PS”, viale Conti (compresa l’area di Parcheggio denominata “P4” dove abitualmente sostano i circhi ed altri spettacoli viaggianti), via d’Attoma, via Meazza (comprese le aree di Parcheggio circostanti il Palasport Evangelisti denominate “P3”), via Tazio Nuvolari, via Perari, via del tabacchificio, strada Santa Lucia, via Cortonese, strada Trasimeno Ovest (tratto compreso tra lo svincolo con via Centova ed il sottovia ferroviario), via Firenze, via Cairoli, strada Ferro di cavallo – Santa Lucia, piazzale Umbria Jazz parcheggio P2, viale Centova, rotatoria Azzurri d’Italia, rotatoria Fellini e rotatoria Danti.

A motivare l’ordinanza sono ragioni di interesse pubblico dovute al fatto che la presenza di operatori del commercio su area pubblica potrebbe essere causa di assembramenti di tifosi, con conseguente rischio per il regolare e pacifico svolgimento dell’evento calcistico.

Rischio risse

La merce (bottiglie, lattine, aste di bandiere ecc.) posta in vendita potrebbe altresì costituire strumento di offesa idoneo ad alimentare disordini, risse, e lancio di oggetti con conseguente possibilità di danno a persone e cose.