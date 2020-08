Perugia – Pescara, spareggio da brividi per la B: la diretta

PERUGIA – PESCARA 2 – 1

La diretta

PRIMO TEMPO: Perugia timido, Pescara padrone del centrocampo. Ma gli abruzzesi soffrono le palle inattive e i Grifoni ne approfittano. Peccato per l’ingenuità di Mazzocchi che ha favorito in maniera incredibile il vantaggio degli ospiti. Reazione del Grifo che è riuscito a ribaltare il risultato. Vediamo se Oddo cambierà subito qualcosa, magari a centrocampo.

48′ finisce il primo tempo: Perugia 2 – Pescara 1. Con questo risultato si andrebbe ai supplementari.

47′ ammonito Melchiorri per un fallo in attacco.

44′ Memushaj stende Dragomir e rimedia il cartellino giallo.

40′ GOL PERUGIA!!!! Melchiorri colpisce su calcio d’angolo. Azione confusa, la risolve Melchiorri! Rete del Grifo in un momento difficile.

38′ il Perugia sta faticando molto a centrocampo. Non frena gli attacchi avversari e non è propositivo in avanti. Oddo dovrà correre ai ripari in quel reparto nevralgico del campo.

35′ ci prova Memushaj dalla distanza, alto.

28′ ammonito anche Kouan per un fallo sulla trequarti. Punizione per il Pescara, Galano tira alto sopra la traversa.

23′ Gyomber a centrocampo colpisce un avversario e viene ammonito. Solita follia del difensore del Grifo.

17′ GOL PERUGIA!!!! Pareggia Kouan, che di testa raccoglie il traversone di Mazzocchi, approfittando del taglio di Rosi. In panchina esulta Iemmello.

15′ GOL PESCARA Pucciarelli, sfuggito a Mazzocchi, raccoglie il cross di Galano e batte Vicario.

14′ tiro di Maniero da fuori area, respinge Vicario.

7′ punizione per il Pescara, Memushaj calcia sulla barriera.

5′ calcio d’angolo per il Perugia, la difesa del Pescara allontana.

2′ prima conclusione per il Pescara con Galano, tiro deviato in corner.

1′ E’ iniziata puntualmente Perugia – Pescara. Grifoni con la tradizionale maglia rossa, abruzzesi in tenuta gialla.

Le formazioni

Oddo ribalta ancora la formazione e si affida ai giovani, lasciando ancora fuori Iemmello. Per lui ci sono voci di un accordo con il Pescara per la prossima stagione.

PERUGIA (3-5-2): Vicario; Rosi, Gyomber, Sgarbi; Mazzocchi, Kouan, Dragomir, Nicolussi Caviglia, Nzita; Falcinelli, Melchiorri. A disp. Fulignati, Albertoni, Carraro, Iemmello, Buonaiuto, Konate, Falzerano, Capone, Righetti.

All. Massimo Oddo

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Zappa, Campagnaro, Bettella, Masciangelo; Memushaj, Palmiero, Kastanos; Galano, Maniero, Pucciarelli. A disp. Alastra, Del Grosso, Bruno, Scognamiglio, Elizalde, Clemenza, Pavone, Crecco, Busellato, Melegoni, Belloni, Bocic.

All. Andrea Sottil

ARBITRO: Gianluca Aureliano di Bologna

La sfida che vale una stagione

Perugia e Pescara, spareggio da brividi per restare in Serie B. Sfida dai cuori forti allo stadio Renato Curi per due squadre che fino a qualche mese avevano ben altre ambizioni, cullando addirittura il sogno della Serie A.

E invece, con i passi falsi compiuti soprattutto dopo la ripresa post Covid, si le due squadre si sono ritrovate in fondo alla classifica.

Il regolamento

Dopo il successo dell’andata il Pescara ha un piccolo vantaggio. Al Grifo serve infatti la vittoria per evitare la C. E una vittoria con due reti di scarto. In caso di successo di misura del Grifo al 90esimo, infatti, si andrebbe ai supplementari, perché le due squadre hanno terminato la stagione regolare a pari punti.