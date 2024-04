Assisi, arrivano i pannelli informativi sulla capienza dei parcheggi - Tuttoggi.info

Sono stati installati nella città di Assisi, sulle principali vie di accesso, cinque pannelli informativi a messaggio variabile sullo stato di capienza dei parcheggi.

Si tratta di impianti che faciliteranno i cittadini e i turisti nel conoscere in tempo reale la disponibilità dei posti auto nei vari parcheggi della città e precisamente quelli di Giovanni Paolo II, Porta Nuova, Mojano, Piazza Matteotti e Santa Maria degli Angeli Stazione. Questi i luoghi dove sono stati messi i nuovi pannelli informativi: via Madonna dell’Olivo in prossimità della rotatoria, via Vittorio Emanuele II nei pressi della rotatoria all’altezza dell’Istituto Serafico, via Giovanna di Savoia, via Campiglione vicino alla zona del ponte San Vetturino, via Manzoni accanto alla caserma dei carabinieri (quest’ultimo entrerà in funzione a breve).

“Si tratta – ha spiegato il vice sindaco Valter Stoppini con delega alla viabilità – di una efficiente e utile apparecchiatura per regolare la viabilità e indirizzare coloro che arrivano ad Assisi verso parcheggi idonei ad accoglierli ed evitare giri inutili o soste selvagge. La decisione di installare ora i pannelli informativi risponde all’esigenza di accogliere gli alti flussi turistici che si preannunciano per questa stagione”.