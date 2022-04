Per Marta e Cristina rientro in Italia con un aereo militare

Prosegue la raccolta fondi per Marta e Cristina

Intanto prosegue la raccolta fondi attraverso il sito gofundme organizzata dagli amici di Marta e Cristina per supportare le due famiglie nelle operazioni di rientro e affinché le due dottoressa abbiano le cure necessarie. “Vi chiediamo un aiuto per sostenere le famiglie delle ragazze per poter affrontare questo difficile momento” l’appello degli amici, che in pochi giorni ha portato a raccogliere oltre 37mila euro. Con la quota delle spese stimate che è stato fissato ad almeno 60mila euro.

L’incidente costato la vita a Lucia Menghini

Le tre dottoressa erano partite il 4 aprile per una vacanza di una settimana in Giordania. Con l’auto a noleggio avevano visitato le località più famose del paese: Petra, il deserto del Wadi Rum, Aqaba, dove avevano anche fatto immersione e pubblicato foto sui social, esaltando la bellezza di quei luoghi. Proprio dal rientro dal Mar Rosso, verso Amman (dove avrebbero dovuto prendere il volo di ritorno in Italia), la loro auto è stata violentemente tamponata da un furgone.

Lucia Menghini è morta sul colpo, sbalzata fuori dal mezzo. Le due amiche sono state dapprima soccorse nei pressi di Aqaba e poi, vista la gravità delle loro condizioni, trasferite all’ospedale di Amman, che dista circa 300 km dal luogo dell’incidente.

La salma di Lucia è rientrata mercoledì scorso in Italia, il giorno prima dei funerali, celebrati a Foligno, a cui ha partecipato una folla commossa, che si è stretta intorno ai familiari.

Preghiera per Marta e Cristina

Marta e Cristina sono ancora in gravi condizioni, ma il fatto che abbiano finora risposto alle terapie consente di preparare il loro trasferimento all’ospedale di Perugia, dove saranno prese in cura dai colleghi della Terapia intensiva.

Per far sentire la propria vicinanza a Marta e a Cristina e alle loro famiglie è stato organizzato anche un incontro di preghiera, che si terrà mercoledì 20 aprile alle ore 18 al Santuario della Madonna del Bagno a Deruta.