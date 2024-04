Magione, è Giacomo Sottoli il candidato unitario del centrodestra

Con la lista 'Progetto Magione', coalizione formata da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e civici

Il centrodestra unitariamente ha scelto Giacomo Sottili per contendere all’attuale vicesindaco Massimo Lagetti la fascia di sindaco che lascerà Giacomo Chiodini a giugno.

E’ Sottili il candidato lista ‘Progetto Magione’, coalizione formata da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e civici.

“Sono estremamente motivato ed entusiasta di intraprendere questo percorso che simbolicamente voglio far partire da Piazza Fratellanza, ovvero la piazza dove sono cresciuto – le parole di Giacomo Sottili -. Amo

questo paese e ciò che rappresenta per me e per tanti miei concittadini, voglio impegnarmi al massimo per tutelarlo e farlo crescere. Insieme alla coalizione stiamo elaborando un programma elettorale concreto, che guarda ai problemi reali del territorio, che vuole essere propositivo per il bene della nostra comunità. Daremo spazio a donne e uomini di settore e della società civile, portando avanti le idee di tanti giovani, affrontando temi che stanno a cuore a tutti i cittadini. A breve presenteremo i nostri candidati e il programma unitario, con un’idea di futuro chiara e alternativa per Magione”.