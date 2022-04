“Siamo sconvolti”: Liorni ricorda Lucia, concorrente di Reazione a Catena

Il conduttore del quiz Rai ha espresso cordoglio per la morte della 31enne ex concorrente Lucia Menghini, a seguito di un incidente in Giordania

“Ciao Lucia, riposa in pace. Siamo tutti sconvolti”. Marco Liorni, conduttore di “Reazione a Catena”, ha voluto esprimere pubblicamente il proprio dolore per la morte di Lucia Menghini, ex concorrente del quiz di Rai Uno. A cui Lucia aveva partecipato insieme a Serena e Ilaria, le Pignatte, facendosi apprezzare per preparazione e simpatia.

Come ricorda lo stesso Liorni, rivolgendo il cordoglio alla famiglia e ai cari di Lucia, “che abbiamo avuto la fortuna di conoscere e apprezzare a Reazioni a Catena, con le sue amiche e compagne di squadra, le Pignatte, protagoniste di tante puntate, di tante vittorie”.

Il presidente ricorda ancora: “Era una dottoressa, aveva il sogno di diventare anestesista”.

Lucia, 31enne di Foligno, che ha avuto concluso gli studi universitari a Roma lo scorso novembre, da gennaio aveva iniziato a lavorare come tirocinante di anestesia all’ospedale di Spoleto.

La morte a seguito di un incidente automobilistico in Giordania, dove si trovava per una breve vacanza insieme a due colleghe che lavorano all’ospedale di Perugia. Rimaste gravemente ferite e ricoverato all’ospedale di Amman.