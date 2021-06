Pd Nocera Umbra, Federico Manali confermato segretario

La commissione di garanzia nazionale si pronuncia sul 'caso Nocera'

Dopo il ricorso, Federico Manali è stato confermato segretario del Pd di Nocera Umbra. A confermare la sua elezione la commissione di Garanzia nazionale. “E’ il coronamento di un percorso – dice il neosegretario – in cui abbiamo rilanciato il Partito a Nocera, dopo che ci era stato lasciato in macerie, ricominciando con le attività, tornando da chi si era allontanato e coinvolgendo nuove persone”.

Il neosegretario Pd Nocera Umbra: “Grazie agli iscritti”

“Ringraziamo calorosamente tutte le iscritte e tutti gli iscritti, vecchi e nuovi, che hanno reso possibile questo risultato. Ringraziamo il segretario regionale Tommaso Bori e la sua segreteria, per il lavoro che sta svolgendo per rilanciare in Umbria e a Nocera il Partito Democratico“.

“Prosegue il rinnovamento”

Quanto al lavoro di Manali: “Continua il lavoro del nostro Circolo per rinnovarsi e rinnovare la Città, a partire dalla nomina di una Segreteria di giovani e volti nuovi, che sappiano offrire nuove competenze ed energie positive, per rappresentare al meglio tutta la comunità dei democratici a Nocera. Rinnovamento che passa per una politica aperta ai cittadini in cui la partecipazione ed il coinvolgimento sono i valori fondanti su cui costruire un campo progressista accogliente, per chiunque abbia la volontà ed il coraggio di cambiare il nostro territorio. Rinnovamento che stiamo realizzando con la coalizione progressista Impegno Comune – RicostruiAmo Nocera e la candidatura di Ugo Sorbelli a Sindaco di Nocera. Ci impegniamo affinché le aspettative di chi ci ha dato e ci darà fiducia siano soddisfatte, mettendoci come sempre a disposizione di tutti per un dialogo aperto ed il più ampio possibile, per rendere migliore la nostra Nocera Umbra. Giovani, lavoratrici e lavoratori, anziane ed anziani, venite con noi: ce la faremo“.