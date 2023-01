Paura nel bosco, una donna e il suo cane rimangono intrappolati in una frana di fango - Tuttoggi

Per liberare entrambi sono intervenuti vigili del fuoco e Soccorso Alpino | Per entrambi tanta paura ma nessuna ferita

Brutta avventura, oggi pomeriggio (25 gennaio), per una signora e il suo cane, rimasti intrappolati in una frana di fango in località Molinello (zona sud del Comune di Città di Castello).

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco distaccamento di Sansepolcro e l’elicottero Drago del nucleo di Arezzo, insieme a personale del Soccorso Alpino dell’Umbria.