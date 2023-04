Partiti i lavori in Via Emilia, la strada sarà riaperta al traffico dopo quasi 5 anni - Tuttoggi.info

Via Emilia fu chiusa nel 2018 dopo l'incendio di uno stabile abbandonato e la morte di un uomo, oggi (28 aprile) le ruspe hanno iniziato la demolizione dello stabile pericolante | A giorni la riapertura della strada

A quasi 5 anni dalla sua chiusura – avvenuta nel luglio 2018 dopo l’incendio di uno stabile abbandonato in cui morì un senzatetto – via Emilia, a Umbertide, verrà finalmente riaperta al traffico.

Dopo il Covid, lungaggini burocratiche e la difficoltà dei vari proprietari degli immobili pericolanti nel trovare un accordo per la messa in sicurezza del complesso a seguito del rogo, da oggi (28 aprile) – grazie all’accordo trovato tra tutte le parti (privati e Comune) si è potuto provvedere all’apertura del cantiere e all’inizio dei lavori.

Fra pochissimi giorni, quindi, Via Emilia tornerà ad essere transitabile e percorribile da entrambe le direzioni e in totale sicurezza. Le opere, secondo quanto riportato nell’ultima ordinanza del 26 aprile, riguardano infatti proprio la demolizione dello stabile pericolante. Le ruspe (nella foto), in queste ore, sono già al lavoro.