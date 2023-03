Parcheggio Ferri, transennati 120 posti gratuiti "Divieto di sosta e transito fino al 1 ottobre" - Tuttoggi

A preoccupare (e non poco) i tifernati sarebbero infatti i tempi di questo disservizio, ben evidenziati dall’ordinanza sotto il divieto di sosta. Poco importa se il provvedimento risale al 20 febbraio scorso (di fatto è stato reso operativo solo oggi, con alcune auto rimaste “bloccate” all’interno delle transenne) ma l’altra data che spaventa è quella del 1 ottobre 2023, giorno nel quale scadrà il “divieto di transito e sosta” in quest’area.

Facendo due calcoli, a partire proprio da oggi, i 120 posti della parte sinistra del parcheggio Ferri, non saranno disponibili per ben 7 mesi. Un lasso di tempo abnorme, soprattutto in vista dei vari eventi primaverili ed estivi che richiamano in città flotte di visitatori ma anche per i lavoratori che ogni mattina dovranno fare a gara per accaparrarsi il posto più vicino…o accontentarsi della più lontana area camper.

Probabilmente – se lo augurano tutti – dovrebbe essere trovata una soluzione temporanea e provvisoria per “rimediare”, anche perché 120 posti in meno gratuiti (alcuni di essi verranno proprio rimossi per far spazio alla variante), a due passi dal centro, non sono certo un plus per il cuore della città. Ma nemmeno per i vari Only Wine ed Estate in Città…