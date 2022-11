Il panettone 'classico' di Angelo Ghirelli conquista il bronzo al campionato del mondo - Tuttoggi

“È stata una bella sfida e sono contento di aver ottenuto un risultato così importante e prestigioso”, afferma Ghirelli, che ha preso parte alla rassegna nella categoria più affollata, quella del “panettone classico”, con oltre 350 sfidanti da tutto il mondo.

“Per me il panettone classico rimane il prodotto per eccellenza quando si parla di lievitati. Il concorso prevedeva nella prima fase l’invio di due panettoni da 1 kg l’uno, con la giuria che ha selezionato i migliori facendoli accedere direttamente alla finale, quando stati annunciati i vincitori delle cinque categorie in gara. Sapevo che la categoria ‘panettone classico’ era quella alla quale hanno preso parte il maggior numero di pasticceri, pertanto l’aver conquistato la medaglia di bronzo è davvero un risultato notevole che ha ripagato tutti gli sforzi fatti”.