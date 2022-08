Palio dei Quartieri Nocera Umbra, vince Porta Santa Croce

16esimo palio per il rione rossoverde. Caparvi: "Grande serata"

Sfida al cardiopalma per il Palio dei Quartieri di Nocera Umbra, conquistato al fotofinish dal quartiere Porta Santa Croce. Decisivo l’ultimo tratto di portantina, la gara tipica di Nocera Umbra, che vede sfidarsi in velocità quattro atleti per ciascun rione, trasportando sopra la seduta e un priore.

La gara

Nella staffetta, quattro tratti per il centro storico, sfida aperta. San Martino rimonta anche il -6 assegnato dal Premio speciale, il riconoscimento per corteo, allestimenti e cena d’epoca, che assegna punteggio in chiave di sfida finale. Alla fine finisce 23 a 21 e il Palio disegnato da Luigi Frappi viene assegnato a Santa Croce.