Nocera Umbra, Palio dei Quartieri: Premio speciale a Porta Santa Croce

Gran finale con la gara della Dama infedele

Il Premio Speciale del Palio dei Quartieri di Nocera Umbra, quello che riconosce il quartiere che ha realizzato il miglior corteo storico, la miglior cena d’epoca e il miglior allestimento teatrale, va a Porta Santa Croce. Sabato 6 agosto l’apertura delle buste e la lettura dei giudizi in piazza Caprera.

Palio nelle mani della ‘Dama infedele’

Il punteggio finale è di 44,64 per Porta Santa Croce e di 30,90 per Borgo San Martino. La vittoria del premio regala ora un tesoretto di punti di partenza, in vista del gran finale della gara della Dama Infedele. Quattro tratti di staffetta e tre di portantina, con l’incognita del colore del fazzoletto nel vaso delle dame, che l’atleta vincitore dovrà scegliere per consolidare il suo vantaggio oppure regalare punti all’avversario.