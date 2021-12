Palatenda riapre dal 21 dicembre, 4 sedi a Spoleto per vaccini e tamponi

Da domani vaccini per gli adulti di nuovo al Palatenda e in via Manna rimangono solo i tamponi. Vaccinazioni pediatriche in due sedi

Riapre da martedì 21 dicembre 2021 il Palatenda di Spoleto come hub per i vaccini. Con le vaccinazioni in città che dunque saranno dislocate in 2 diverse sedi, mentre una quarta location sarà dedicata interamente ai tamponi.

Per i vaccini degli adulti e dei giovani, dunque, la sede torna ad essere il Palatenda di via Laureti (chi è prenotato per via Manna dovrà recarsi nella nuova location). Mentre per i bambini dai 5 ai 12 anni i vaccini vengono effettuati in 2 sedi: presso l’ospedale San Matteo degli Infermi ed il distretto sanitario a San Carlo.

Come detto, dunque, la sede dell’Usl Umbria 2 in via Manna rimarrà dedicata soltanto ai tamponi in modalità drive through.

Al Palatenda di Spoleto – fa sapere l’azienda sanitaria – sono stati ultimati in queste ore gli ultimi interventi nella rete tecnologica e nell’allestimento interno di tendostrutture, sub locali riscaldati per mantenere un microclima gradevole per gli assistiti e per i team vaccinali del distretto di Spoleto composti da tre medici e cinque infermieri.

La scelta di trasferire le attività vaccinali da via Manna e riaprire il Palatenda è dettato dall’esigenza di far fronte ai numeri del contagio in costante e preoccupante crescita, di spingere sulla somministrazione della terza dose e di migliorare la fluidità e l’accesso dei cittadini ai servizi anti Covid – 19 attivi nel territorio.

L’allestimento a Spoleto di quattro postazioni distinte, Palatenda per il punto vaccinale territoriale, via Manna per i tamponi drive through, San Carlo e ospedale per le vaccinazioni ai più piccoli con locali confortevoli ed accoglienti, permetterà, grazie all’impegno e allo sforzo organizzativo dell’azienda sanitaria e di tutto il personale interessato, una gestione più efficace ed efficiente delle attività di monitoraggio ed esecuzione dei test e un’accelerazione della campagna di immunizzazione alla popolazione.

La direzione strategica dell’Azienda Usl Umbria 2 e la direzione del Distretto di Spoleto rivolgono un sentito ringraziamento all’amministrazione comunale di Spoleto per il prezioso apporto e la disponibilità messi in campo per la concessione del Palatenda che consentirà, come detto, un significativo salto di qualità, in questa fase delicata, nella lotta al Covid-19.

A tal proposito l’Azienda Usl Umbria 2 rinnova l’appello ai cittadini a rispettare le semplici misure anticontagio: utilizzo della mascherina, distanziamento sociale e igiene delle mani.