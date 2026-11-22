Il nuovo Pronto Soccorso dell’ospedale San Matteo degli Infermi si avvicina al completamento. Entro la fine dell’anno è prevista la conclusione dei lavori, con l’inaugurazione all’inizio del 2027. La nuova struttura disporrà di sei posti letto di terapia semintensiva, percorsi separati per la gestione delle emergenze pandemiche e delle malattie infettive e ambienti più sicuri e funzionali per pazienti e operatori. Un cantiere complesso, che ha dovuto superare difficoltà tecniche, vincoli della Soprintendenza e ritardi negli approvvigionamenti.

Sono fatti concreti, verificabili. Ed è dai fatti che vogliamo partire per parlare ai cittadini con chiarezza, soprattutto in un momento in cui dichiarazioni contrapposte rischiano di creare confusione e disorientamento. L’ospedale di Spoleto era già classificato come DEA di primo livello. Ma il mantenimento di questa classificazione nella nuova programmazione sanitaria regionale era seriamente a rischio.

Oggi il Piano sociosanitario preadottato dalla Giunta regionale conferma espressamente Spoleto tra le strutture SPOKE sedi di DEA di primo livello. È un risultato politico che il Partito Democratico di Spoleto rivendica con convinzione. Abbiamo lavorato a lungo perché le ragioni della città trovassero ascolto nei luoghi in cui si assumono le decisioni. Lo abbiamo fatto insieme ai consiglieri regionali del nostro partito e dei territori limitrofi, con il sostegno dei sindaci della Valnerina e delle aree vicine, che hanno condiviso la necessità di difendere il San Matteo. A tutti loro va il nostro ringraziamento. Abbiamo scelto il confronto istituzionale, facendo valere con fermezza le esigenze di Spoleto e di un territorio che ha caratteristiche geografiche e necessità sanitarie ben precise.

Il nuovo Piano prevede una riorganizzazione della rete ospedaliera umbra attraverso la suddivisione in cinque territori: Nord, Perugia e Centro, Ovest, Centro Est, Terni e Sud. Spoleto è inserita nel Territorio Centro Est, insieme a Foligno, Trevi, Norcia, Cascia e Assisi. Parliamo di un’area che comprende territori montani, comuni del cratere sismico e zone particolarmente esposte al rischio terremoto. Il sisma del 2016 ha dimostrato quanto possano diventare difficili i collegamenti e quanto sia necessario garantire una risposta sanitaria tempestiva. Nelle emergenze, le distanze si misurano soprattutto nei minuti necessari per raggiungere un ospedale. Una realtà che deve essere considerata nella programmazione sanitaria, anche di fronte ai vincoli nazionali e ai tagli che pesano sul finanziamento del Servizio sanitario pubblico.

Il Piano conferma le funzioni del San Matteo e prevede una stretta relazione funzionale con l’ospedale di Foligno. Questo significa organizzare in modo coordinato i percorsi di cura e le attività delle due strutture, mantenendo a Spoleto le funzioni previste per un DEA di primo livello. Sarà proprio sull’organizzazione concreta di questi rapporti, sulla dotazione di personale e sull’effettiva operatività dei reparti che concentreremo la nostra attenzione.

A chi oggi si erge a esperto di sanità e distribuisce responsabilità agli altri, vogliamo ricordare che esiste una storia recente del nostro ospedale che non può essere cancellata. La riconversione del San Matteo durante l’emergenza Covid e la successiva scelta del cosiddetto Terzo Polo Foligno-Spoleto sono maturate durante il governo regionale della Giunta Tesei. Il documento del PD Umbria del 7 ottobre ha chiesto espressamente il superamento dell’impostazione prevista dalla DGR 1399 del 2023. Dove erano tutte queste voci quando venivano assunte decisioni che hanno pesato sui servizi e sulle prospettive del nostro ospedale?

A chi preferisce alimentare dubbi e contrapposizioni diciamo di confrontarsi con i primari, con i medici, con gli infermieri, con chi ogni giorno lavora al San Matteo. Chiedete loro quali siano le reali necessità, quali problemi restino da risolvere e quali prospettive apra il nuovo Piano. Noi lo abbiamo fatto e continueremo a farlo.

Conosciamo le criticità del nostro ospedale e non abbiamo alcun interesse a nasconderle. Ma non accettiamo che, per ragioni di polemica politica o di visibilità personale, si finisca per disorientare i cittadini, facendo passare ogni risultato per una sconfitta. La conferma del DEA di primo livello è un risultato concreto. Ma il lavoro non è concluso.

Il Piano è stato preadottato e dovrà completare il proprio iter istituzionale. Saranno poi gli atti di attuazione a definire nel dettaglio funzioni, organizzazione e servizi. Per questo continueremo a vigilare affinché quanto scritto diventi realtà, con reparti funzionanti, personale adeguato e investimenti. Lo faremo insieme ai consiglieri regionali che hanno condiviso questa battaglia, ai sindaci del territorio e in costante confronto con gli operatori sanitari. Sosterremo ogni scelta che rafforzerà il San Matteo e chiederemo conto di eventuali ritardi o impegni disattesi. Il Partito Democratico di Spoleto continuerà a giudicare e a farsi giudicare sui fatti.

Il nuovo Pronto Soccorso sta arrivando a conclusione. Il DEA di primo livello è confermato nel Piano regionale. Ora vogliamo che gli impegni siano rispettati e che ai cittadini vengano garantiti i servizi di cui hanno bisogno. Su questo non faremo un solo passo indietro.

PARTITO DEMOCRATICO DI SPOLETO