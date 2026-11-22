ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Italia, 2.689 eventi meteo estremi in 12 anni: 221 le vittime
– Il compost diventa una risorsa per il suolo
– Spesa, meno costi e meno emissioni con un carrello sostenibile
– Conou e le sfide green a Ecomondo
mgg/azn
– Italia, 2.689 eventi meteo estremi in 12 anni: 221 le vittime
– Il compost diventa una risorsa per il suolo
– Spesa, meno costi e meno emissioni con un carrello sostenibile
– Conou e le sfide green a Ecomondo
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