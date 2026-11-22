Oggi (domenica 22 novembre) alla Piscina Pellini una giornata di sport, amicizia e solidarietà. In vasca gli Esordienti A e B, con una raccolta fondi a favore del Comitato Chianelli e della Cascina del Sorriso.

Lo sport come memoria, amicizia e solidarietà. Domenica 22 novembre 2026, la Piscina Pellini di Perugia ospita il 2° Memorial “Gioele Ciurnelli”, una manifestazione dedicata al ricordo di un giovane nuotatore che, con la sua passione e il suo sorriso, ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto.

Una giornata speciale, nella quale il nuoto diventerà il filo conduttore di un abbraccio collettivo, capace di unire atleti, famiglie, società sportive e amici nel ricordo di Gioele.

L’iniziativa è organizzata dalla Libertas Rari Nantes Perugia ASD, con la collaborazione di Amatori Nuoto Perugia, Panathlon Club Perugia e USSI Umbria (Unione Stampa Sportiva Italiana). Protagonisti in acqua sono gli atleti delle categorie Esordienti B ed Esordienti A, pronti a confrontarsi in una giornata all’insegna dell’impegno, della passione e dei valori più autentici dello sport.

Ma il Memorial andrà oltre l’aspetto agonistico. La manifestazione sarà infatti anche un’importante occasione di solidarietà, con una raccolta fondi destinata a sostenere la Caritas del territorio che quotidianamente operano al servizio degli altri.

Coppe, targhe e riconoscimenti celebreranno le migliori prestazioni sportive, ma il risultato più importante sarà quello di condividere una giornata nel segno dell’affetto e della vicinanza, mantenendo vivo il ricordo di Gioele attraverso ciò che amava di più: il nuoto.

Il 2° Memorial “Gioele Ciurnelli” sarà così molto più di una manifestazione sportiva: un’occasione per trasformare il ricordo in un gesto concreto, la passione in solidarietà e lo sport in un messaggio di vita.

Perché ci sono persone che continuano a vivere nei gesti, nei sorrisi e nelle passioni che hanno saputo trasmettere. E domenica, alla Piscina Pellini, quel ricordo tornerà a tuffarsi in acqua.





Luogo: Perugia, Via Arturo Checchi, 4, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA