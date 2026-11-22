Il Movimento 5 Stelle di Spoleto accoglie con soddisfazione la preadozione del nuovo Piano sociosanitario regionale da parte della Giunta Proietti. L’Umbria aspettava un piano dal 2009, e oggi si gettano finalmente le basi per rilanciare la sanità pubblica, partendo dalla medicina territoriale e senza tagli ai servizi.





Ci rende particolarmente soddisfatti la conferma del San Matteo degli Infermi come DEA di I livello. Oltre a essere una garanzia per Spoleto e la Valnerina, il nostro ospedale resta un nodo della rete dell’emergenza-urgenza e sarà parte integrante di una rete ospedaliera al servizio di tutta la regione. In prospettiva il Piano prevede anche un collegamento con il nuovo ospedale di Terni. Mettere in rete i due presidi significa condividere competenze e professionalità e garantire ai cittadini percorsi di cura più completi.





In questi anni, come Movimento 5 Stelle, a qualsiasi livello istituzionale, non abbiamo mai smesso di batterci perché a Spoleto fosse riconosciuta la dignità che merita e vederla ora nero su bianco ci rende orgogliosi.





Ringraziamo quindi i nostri rappresentanti in Regione Umbria per il lavoro svolto e per l’attenzione dimostrata verso il territorio. Un grazie particolare all’assessore Thomas De Luca, che si è speso per il nostro ospedale fin da quando sedeva in Consiglio regionale e che ha portato nel Piano il legame tra ambiente e salute. Grazie anche a Luca Simonetti, presidente della Terza commissione, perché con il suo impegno la salute mentale trova nel Piano uno spazio così importante come mai era accaduto prima.





Affrontiamo con fiducia la fase di partecipazione che si apre ora, certi che il metodo dell’ascolto seguito fin qui porterà a un testo finale all’altezza delle attese.





Movimento 5 Stelle Spoleto



