PERUGIA – Nell’ambito della campagna anti-truffe di A.Di.C. Umbria, svolta in collaborazione con Arci, in un mese si sono svolti tre incontri con le forze dell’ordine a Perugia per fornire ai cittadini strumenti utili e consigli pratici per difendersi dai raggiri.
L’informazione e la prevenzione di fenomeni sempre più diffusi, che colpiscono le persone più fragili, andrà avanti con altri appuntamenti in programma in tutta la regione, dove A.Di.C., l’associazione per i diritti dei cittadini, è presente con 16 sportelli.
Assicura l’attività di consulenza e assistenza per ricorsi, reclami o conciliazioni su bollette, problemi condominiali, fiscali, assicurativi e acquisti da contestare.
Accanto a questa attività gli oltre trenta volontari attivi, ai quali si affiancano i ragazzi del servizio civile, sono impegnati in iniziative di prevenzione e informazione su temi quanto mai attuali: dalle truffe agli anziani, ai furti, dai rischi della scarsa conoscenza del mondo digitale alla ludopatia.
I volontari dell’associazione guidata da Marco Lucherini nei giorni scorsi hanno preso parte ad un corso di aggiornamento sulle truffe informatiche e bancarie, tenuto da due funzionari della Banca d’Italia nella sede di Piazza Italia a Perugia.
Significativa la predisposizione di A.Di.C. Umbria a fare rete: attive le collaborazioni con centri sociali, Auser, Arci, Banca Etica e Fondazione umbra per la prevenzione dell’usura.
Due mesi fa A.Di.C. Umbria, che aderisce al Forum Umbria del terzo settore, fa parte del Cesvol ed è federata col Movimento consumatori, ha trasferito la propria sede di Perugia in via del Macello 59, in locali concessi in uso dal Comune di Perugia nel quadro del progetto di riqualificazione dell’area adiacente la stazione di Fontivegge. Insieme alle altre associazioni presenti rappresenta un presidio sociale e di integrazione tra culture diverse.