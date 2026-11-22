La fiducia si costruisce ogni giorno, nei reparti, nel confronto con l’azienda, nelle sfide e nelle scelte che riguardano concretamente la vita di chi lavora.

Per questo il risultato ottenuto dalla Fillea Cgil nelle elezioni per il rinnovo della RSU che si sono svolte ieri, alla Margaritelli SpA di Miralduolo di Torgiano, rappresenta un segnale chiaro. In una realtà industriale storica, profondamente legata al territorio e al settore del legno, le lavoratrici e i lavoratori hanno scelto di rafforzare una presenza sindacale fondata sull’ascolto, la competenza e l’impegno quotidiano nella tutela dei diritti.

La Fillea Cgil Umbria si conferma primo sindacato, conquistando il 65% dei consensi ed eleggendo quattro delegati: Mattia Ceccaroni, Luca Giorgio Gencarelli, Eros Proietti e Andrea Valerii. Al voto ha partecipato il 70% degli aventi diritto.

“Il consenso raccolto ci rende orgogliosi – commenta Francesco Battistoni, funzionario della Fillea Cgil Umbria – e allo stesso tempo rafforza la consapevolezza della responsabilità. La presenza tra gli eletti di giovani delegati che hanno scelto di assumersi l’impegno della rappresentanza e costruire il proprio futuro sindacale insieme alla Cgil, per noi significa dare slancio e prospettive a un’organizzazione che sa rinnovarsi, crescere e al tempo stesso restare saldamente nei luoghi di lavoro, dove ogni giorno si misurano le priorità”.

Ringraziamo tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che hanno partecipato alle elezioni e quanti hanno scelto la Fillea Cgil. Il loro, è il riconoscimento di un’attività che vive e si consolida nella capacità di esserci, con continuità e coerenza.

“Questo voto testimonia e restituisce il valore e la centralità della partecipazione e della democrazia nei luoghi di lavoro, da qui occorre partire e ripartire ogni giorno – dichiara Elisabetta Masciarri, segretaria generale della Fillea Cgil Umbria – Perché è da qui che prendono forma le istanze quotidiane, concrete, che il sindacato raccoglie e trasforma in contrattazione, tutela e proposta.

È nelle fabbriche, nei cantieri, che si misura la distanza reale tra i numeri della crescita e la condizione delle persone, è nelle assemblee, nei momenti di confronto che le difficoltà individuali diventano voce comune. È in tempi come questo che emerge forte la contraddizione tra la narrazione del Governo e la verità sempre più complessa di chi lavora. Lo sciopero generale del 20 novembre rappresenta una prima risposta all’urgenza di saldare questa frattura e ridare la giusta centralità alle questioni sociali.

Perché i diritti fondamentali non sono sacrificabili. L’unico modo per cambiare la realtà è iniziare a farlo, insieme. Il futuro è adesso!”.





Fillea Cgil Umbria



